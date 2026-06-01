Le Mois parisien du handicap dans les bibliothèques

Tout au long du mois de juin, les actrices et acteurs du handicap vous présentent leurs actions auprès des enfants et adultes en situation de handicap et leurs créations. Venez les rencontrer autour de spectacles, conférences, visites, expositions, ateliers sur des thèmes culturels, artistiques et sportifs !

Le saviez-vous ?

Il existe 5 bibliothèques pôles sourds (La Canopée 1er ; André Malraux 6e ; Louise Walser Gaillard 9e ; Saint-Eloi 12e ; James Baldwin 19e) et 2 bibliothèques pôle Lire autrement (Marguerite Yourcenar 15e ; Marguerite Duras 20e) : des services sur mesure pour adulte et enfants, des accueils individuels ou de groupe, des collections dédiées ou encore des outils informatiques adaptés.

En juin, rendez-vous dans les bibliothèques lors d’un mois de programmation pour changer le regard sur la différence !

Du lundi 01 juin 2026 au mardi 30 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-01T01:59:59+02:00

Date(s) :



https://bibliotheques.paris.fr/agenda/ https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

