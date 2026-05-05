Le Monastère En-Chanté, Jardin du Monastère de Tornac, Tornac
Le Monastère En-Chanté, Jardin du Monastère de Tornac, Tornac samedi 13 juin 2026.
Le Monastère En-Chanté Samedi 13 juin, 19h00 Jardin du Monastère de Tornac Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T19:00:00+02:00 – 2026-06-13T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T19:00:00+02:00 – 2026-06-13T20:00:00+02:00
Jardin du Monastère de Tornac 144 chemin du mas Blanc, 30140 TORNAC Tornac 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://lesartsdeslezards.fr »}]
Concert du Cor’Itale (chœur de chants italiens) et du Chœur Zingaro (chants et récits de la vie nomade). Concert Musique