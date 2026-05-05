Le Monastère En-Chanté, Jardin du Monastère de Tornac, Tornac

Le Monastère En-Chanté Samedi 13 juin, 19h00 Jardin du Monastère de Tornac Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T19:00:00+02:00 – 2026-06-13T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T19:00:00+02:00 – 2026-06-13T20:00:00+02:00

Jardin du Monastère de Tornac 144 chemin du mas Blanc, 30140 TORNAC Tornac 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://lesartsdeslezards.fr »}]

Concert du Cor’Itale (chœur de chants italiens) et du Chœur Zingaro (chants et récits de la vie nomade). Concert Musique