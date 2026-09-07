AGENDA · Auchel
Le monde à l’envers, Ciné-théâtre Louis Aragon, Auchel
lundi 19 octobre 2026 · Ciné-théâtre Louis Aragon · Auchel
Informations pratiques
Le monde à l’envers Lundi 19 octobre, 16h00 Ciné-théâtre Louis Aragon Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-19T16:00:00+02:00 – 2026-10-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-19T16:00:00+02:00 – 2026-10-19T18:00:00+02:00
Ciné-théâtre Louis Aragon Rue Jean Jaurès, 62260 Auchel Auchel 62260 Pas-de-Calais Hauts-de-France https://www.auchel.fr/
ciné-concert de Cyrille Aufaure
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