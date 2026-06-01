Basse-Rentgen

Le monde de l’enfance Visite guidée enfants

2 Rue des Lilas Basse-Rentgen Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Chères petites demoiselles et chers petits messieurs curieux !

Florence Moritz vous invite à une visite guidée du Château de Preisch spécialement conçue pour vous. Elle vous fera découvrir le monde de

l’enfance au Château de Preisch, en vous dévoilant anecdotes et objets du quotidien qui ont bien changé de nos jours ! Vous verrez notamment un très beau cabinet de toilette, des photos d’enfants en pleine représentation théâtrale ou la salle à manger des enfants juste à côté de celle réservée aux adultes.

Sur réservation sur le site internet du Château de Preisch.Enfants

18 .

2 Rue des Lilas Basse-Rentgen 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 44 71 contact@chateaudepreisch.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dear curious young ladies and gentlemen!

Florence Moritz invites you to a guided tour of Preisch Castle designed especially for you. She’ll take you on a journey through the world of

childhood at Preisch Castle, sharing anecdotes and everyday objects that have changed so much since then! In particular, you’ll see a beautiful bathroom, photos of children in the middle of a theatrical performance, and the children’s dining room right next to the one reserved for adults.

Reservations required via the Château de Preisch website.

L’événement Le monde de l’enfance Visite guidée enfants Basse-Rentgen a été mis à jour le 2026-06-18 par OT CATTENOM ET ENVIRONS