Le monde des algues Rue Saint-Michel Erquy
Le monde des algues Rue Saint-Michel Erquy vendredi 17 juillet 2026.
Erquy
Le monde des algues
Rue Saint-Michel A la cale de l’îlot Saint-Michel Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Découverte des algues de l’estran rocheux reconnaissance, caractéristiques et usages, en mettant l’accent sur les variétés comestibles. Pensez à prendre des bottes. A partir de 8 ans. .
Rue Saint-Michel A la cale de l’îlot Saint-Michel Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83
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English :
L’événement Le monde des algues Erquy a été mis à jour le 2026-06-06 par Syndicat des Caps
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