Erquy

Place aux Mômes L’aventure des Poils

Les halles Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 16:30:00

fin : 2026-07-17 17:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Depuis 1997, le festival Place aux Mômes fait, chaque année, briller les yeux de centaines d’enfants dans les stations littorales du réseau Sensation Bretagne pendant toutes les vacances scolaires, excepté Noël.

Avec des spectacles riches et éclectiques où tout le monde se retrouve, des tout-petits aux plus grands, la programmation invite au partage, au rire, à l’émerveillement et à la création de souvenirs en commun.

Mesdames, messieurs, vous êtes invités à la grande fête annuelle de l’Amicale des Poils. Monsieur le Président de l’Amicale sera bien sûr présent ainsi que tout le bureau. Cependant, nous attirons votre attention sur la présence exceptionnelle, comme chaque année, de l’Orchestre de l’Amicale Laïque des Poils (le OALP) qui se chargera de vous offrir un show qui décoiffe. Un orchestre permettant à l’humanité une chaleur digne d’une couette en plume !

Un concert avec en vrai

— Des instruments basse, batterie, guitare Kaossilator, clavier…

— Des refrains Chuis Chauve !!!! , C’est l’aventure des poils, la belle histoire des poils .

— Des chorégraphies on avance de 3 pas, on recule de 3 pas, on se sent sous les bras, on se coiffe…

— Des explications plus ou moins convaincantes du pourquoi, comment, quel jour à quelle heure et où ça ?

L’Aventure des Poils , un spectacle familial tout public et tout terrain se situant quelque part entre un alpaga nain, une chanson de Motorhead, une tarte à la rhubarbe et le sourire de Magnum. .

Les halles Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 97 53 67 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Place aux Mômes L’aventure des Poils Erquy a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor