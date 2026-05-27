Le monde des algues Rue Saint-Michel Erquy

Erquy

Le monde des algues

Rue Saint-Michel A la cale de l’îlot Saint-Michel Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Découverte des algues de l’estran rocheux reconnaissance, caractéristiques et usages, en mettant l’accent sur les variétés comestibles. Pensez à prendre des bottes. A partir de 8 ans. .

Rue Saint-Michel A la cale de l’îlot Saint-Michel Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83

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English :

L’événement Le monde des algues Erquy a été mis à jour le 2026-05-27 par Syndicat des Caps