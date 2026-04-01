Le Monde des Dinosaures Thise
Le Monde des Dinosaures Thise samedi 18 avril 2026.
Thise
Le Monde des Dinosaures
Aérodrome de Thise Thise Doubs
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Le Monde des Dinosaures à Besançon
L’exposition Le Monde des Dinosaures s’installe à l’aérodrome de Thise à Besançon. Venez découvrir plus de 40 dinosaures robotisés en taille réelle, des panneaux explicatifs, un site de fouilles archéologiques et des animations pour toute la famille. .
Aérodrome de Thise Thise 25220 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 55 05 58 Tonyklissing10@yahoo.fr
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English : Le Monde des Dinosaures
L’événement Le Monde des Dinosaures Thise a été mis à jour le 2026-04-11 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON