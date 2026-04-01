Thise

Le Monde des Dinosaures

Aérodrome de Thise Thise Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Le Monde des Dinosaures à Besançon

L’exposition Le Monde des Dinosaures s’installe à l’aérodrome de Thise à Besançon. Venez découvrir plus de 40 dinosaures robotisés en taille réelle, des panneaux explicatifs, un site de fouilles archéologiques et des animations pour toute la famille. .

Aérodrome de Thise Thise 25220 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 55 05 58 Tonyklissing10@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Monde des Dinosaures

L’événement Le Monde des Dinosaures Thise a été mis à jour le 2026-04-11 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON