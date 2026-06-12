Doville

Le monde des plantes carnivores

La Pitoterie Doville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Petites mais redoutables, observez, avec l’animateur de la Réserve, les différentes espèces de plantes carnivores de la tourbière de la Sangsurière et de l’Adriennerie. Réservation obligatoire. .

La Pitoterie Doville 50250 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

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English : Le monde des plantes carnivores

L’événement Le monde des plantes carnivores Doville a été mis à jour le 2026-06-12 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin