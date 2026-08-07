Le monde en dessin, à vos feutres et crayons ! Cosmopolis Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 14:00 – 15:00

Gratuit : oui Gratuit. Sur réservation auprès de Cosmopolis En famille, Jeune Public

Atelier animé par Anne-Cécile Ott, chercheure postdoctorante au CNRSDurée : 1hEnfants de 8 à 11 ans, et leurs parents La géographe Anne-Cécile Ott explore les représentations enfantines du monde : le temps d’un atelier, elle invite les enfants à dessiner leur imaginaire du futur, et écoute ce que les enfants ont à raconter du monde d’aujourd’hui, et du monde de demain. Atelier parent/enfant proposé dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr 0252108200



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