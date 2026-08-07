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Le monde en dessin, à vos feutres et crayons ! Cosmopolis Nantes

samedi 3 octobre 2026 · Cosmopolis · Nantes

Le monde en dessin, à vos feutres et crayons ! Cosmopolis Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Cosmopolis
Adresse
18 Rue Scribe
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit. Sur réservation auprès de Cosmopolis

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 14:00 – 15:00
Gratuit : oui Gratuit. Sur réservation auprès de Cosmopolis En famille, Jeune Public 

Atelier animé par Anne-Cécile Ott, chercheure postdoctorante au CNRSDurée : 1hEnfants de 8 à 11 ans, et leurs parents La géographe Anne-Cécile Ott explore les représentations enfantines du monde : le temps d’un atelier, elle invite les enfants à dessiner leur imaginaire du futur, et écoute ce que les enfants ont à raconter du monde d’aujourd’hui, et du monde de demain. Atelier parent/enfant proposé dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000
02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr 0252108200


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