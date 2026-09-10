Le monde fantastique des Adultes, TNT – Terrain Neutre Théâtre, Nantes

Informations pratiques

Le monde fantastique des Adultes 24 septembre – 26 novembre, certains jeudis TNT – Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique

11€ tarif réduit / 15€ tarif plein

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T20:30:00+02:00 – 2026-09-24T21:45:00+02:00

Fin : 2026-11-26T20:30:00+01:00 – 2026-11-26T21:45:00+01:00

À partir d’un lieu donné par le public se crée une mosaïque de situations où les scènes improvisées s’entremêlent au rythme du texte, des corps et de la musique. Un spectacle rythmé par un quatuor enfantin, dont la compréhension approximative du monde des adultes les pousse à utiliser le fantastique et l’absurde pour combler leurs lacunes.

Avec Anne-Laure Chauvet, Benjamin Lavève, Florent Oulkaïd et Alexis Robin.

TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 Allée de la Maison Rouge, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.tntheatre.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 12 12 28 »}]

À partir d’un lieu donné par le public se crée une mosaïque de situations où les scènes improvisées s’entremêlent au rythme du texte, des corps et de la musique. impro humour