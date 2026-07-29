LE MONDE PAYSAN, REGARDS D’ARTISTES Théâtre de l’Odyssée Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

LE MONDE PAYSAN, REGARDS D’ARTISTES

Théâtre de l’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13

fin : 2026-11-24

Date(s) :

2026-11-13

Les artistes Lou Leygnac et Angelina Pavlova explorent notre lien au vivant et aux territoires à travers des pratiques ancrées dans la matière et l’expérience. .

Théâtre de l’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00

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English : LE MONDE PAYSAN, REGARDS D’ARTISTES

L’événement LE MONDE PAYSAN, REGARDS D’ARTISTES Périgueux a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Communal de Périgueux