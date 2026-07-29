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LE MONDE PAYSAN, REGARDS D’ARTISTES Théâtre de l’Odyssée Périgueux

vendredi 13 novembre 2026 · Théâtre de l'Odyssée · Périgueux

LE MONDE PAYSAN, REGARDS D’ARTISTES Théâtre de l’Odyssée Périgueux

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
mardi 24 novembre 2026
Lieu
Théâtre de l'Odyssée
Adresse
11 Rue Denfert Rochereau
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

LE MONDE PAYSAN, REGARDS D’ARTISTES

Théâtre de l’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13
fin : 2026-11-24

Date(s) :
2026-11-13

Les artistes Lou Leygnac et Angelina Pavlova explorent notre lien au vivant et aux territoires à travers des pratiques ancrées dans la matière et l’expérience.   .

Théâtre de l’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 

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English : LE MONDE PAYSAN, REGARDS D’ARTISTES

L’événement LE MONDE PAYSAN, REGARDS D’ARTISTES Périgueux a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Communal de Périgueux

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