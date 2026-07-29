LE MONDE PAYSAN, REGARDS D’ARTISTES Théâtre de l’Odyssée Périgueux
vendredi 13 novembre 2026 · Théâtre de l'Odyssée · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
LE MONDE PAYSAN, REGARDS D’ARTISTES
Théâtre de l’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13
fin : 2026-11-24
Date(s) :
2026-11-13
Les artistes Lou Leygnac et Angelina Pavlova explorent notre lien au vivant et aux territoires à travers des pratiques ancrées dans la matière et l’expérience. .
Théâtre de l’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LE MONDE PAYSAN, REGARDS D’ARTISTES
L’événement LE MONDE PAYSAN, REGARDS D’ARTISTES Périgueux a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Communal de Périgueux
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- Itinéraire Baroque Prélude Concert d’Orgue Bach Place de la Cité Périgueux 29 juillet 2026
- CONCERT D’ORGUE Périgueux 29 juillet 2026
- Les vacances au musée Autour de l’oeuvre de Michel Batlle Périgueux 30 juillet 2026
- Mon quartier s’anime (Gour de l’Arche / le Toulon ) Visite ludique du Sans Réserve Local 800, chemin de lamonzie Périgueux 30 juillet 2026
- Découverte street fishing En famille Moulin du Rousseau Périgueux 31 juillet 2026