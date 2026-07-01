Le monde secret des chauves-souris du sud de l’Yonne, Place de la mairie, Sœuvres

Informations pratiques

Le monde secret des chauves-souris du sud de l’Yonne Mardi 4 août, 20h00 Place de la mairie Yonne

Entrée libre, gratuite et sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T20:00:00+02:00 – 2026-08-04T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-04T20:00:00+02:00 – 2026-08-04T23:00:00+02:00

20h – accueil et présentation : les chauves-souris et le site Natura 2000 « sud Yonne »

20h30 – Projection du film « une vie de Grand Rhinolophe » de Tanguy Stoeckle.

21h30 à la tombée de la nuit – échanges autour du sujet

A la tombée de la nuit – Promenade nocturne autour de la Mairie pour voir et entendre (grâce au « détecteur-transformateur d’ultrasons ») les chauves-souris. Prévoyez une tenue adaptée et une lampe frontale. Cette partie sera annulée en cas de mauvais temps.

Place de la mairie Fontenay près vézelay Sœuvres 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://sud-yonne.n2000.fr/ »}]

Venez découvrir le monde fascinant de ces fées de la nuit : une présentation en salle, un film et une sortie nocturne.

E.Burlotte