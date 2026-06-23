Le monde secret des chauves-souris Fontenay-près-Vézelay
Le monde secret des chauves-souris Fontenay-près-Vézelay mardi 4 août 2026.
Fontenay-près-Vézelay
Le monde secret des chauves-souris
Place de la mairie Fontenay-près-Vézelay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Organisé en partenariat avec NATURA 2000 ne manquez pas la nuit des chauves souris à Fontenay prés Vézelay au sein du grand site de France du Vézelien. .
Place de la mairie Fontenay-près-Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Le monde secret des chauves-souris
L’événement Le monde secret des chauves-souris Fontenay-près-Vézelay a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Vézelay