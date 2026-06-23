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Le monde secret des chauves-souris Fontenay-près-Vézelay

Le monde secret des chauves-souris Fontenay-près-Vézelay mardi 4 août 2026.

Adresse
Place de la mairie
Ville
89450 Fontenay-près-Vézelay
Département
Yonne
Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Fontenay-près-Vézelay

Le monde secret des chauves-souris

Place de la mairie Fontenay-près-Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Organisé en partenariat avec NATURA 2000 ne manquez pas la nuit des chauves souris à Fontenay prés Vézelay au sein du grand site de France du Vézelien.   .

Place de la mairie Fontenay-près-Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Le monde secret des chauves-souris

L’événement Le monde secret des chauves-souris Fontenay-près-Vézelay a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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