AGENDA · Rennes
Le monde varié et passionnant de l’opéra avec les conférences et vidéos de Françoise Le Brun MIR Rennes
vendredi 2 octobre 2026 · MIR · Rennes
Informations pratiques
L’opéra, théâtre total conjugue l histoire et le théâtre pour exprimer de façon imagée et très suggestive l’ensemble des émotions humaines les plus profondes, sublimées par le chant et la musique.
Une série de conférences pour faire découvrir et aimer cet art raffiné où se mêlent la beauté, l’amour, la passion, la comédie, le drame, la joie, la tristesse, le romantisme et la poésie. Les opéras sont choisis parmi des registres variés et illustrés de nombreux extraits vidéo.
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