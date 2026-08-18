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Le monde varié et passionnant de l’opéra avec les conférences et vidéos de Françoise Le Brun MIR Rennes

vendredi 2 octobre 2026 · MIR · Rennes

Le monde varié et passionnant de l’opéra avec les conférences et vidéos de Françoise Le Brun MIR Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
15:00
Heure de fin
17:00
Lieu
MIR
Adresse
7 quai Chateaubriand
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
5 euros

L’opéra, théâtre total conjugue l histoire et le théâtre pour exprimer de façon imagée et très suggestive l’ensemble des émotions humaines les plus profondes, sublimées par le chant et la musique.
Une série de conférences pour faire découvrir et aimer cet art raffiné où se mêlent la beauté, l’amour, la passion, la comédie, le drame, la joie, la tristesse, le romantisme et la poésie. Les opéras sont choisis parmi des registres variés et illustrés de nombreux extraits vidéo.

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