Le Mont de Cerisy par la vallée du Noireau Cerisy-Belle-Étoile

Le Mont de Cerisy par la vallée du Noireau

Parking du Mont de Cerisy Cerisy-Belle-Étoile Orne

Début : 2026-04-25 13:45:00

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Incontournable de nos randonnées au phare du Bocage, cette balade de 9 km au départ du Mont de Cerisy vous invite à explorer toute la richesse du Bocage normand. Au fil du parcours, vous traverserez la vallée du Noireau, emprunterez de pittoresques chemins creux, découvrirez le village du Vieux Saint-Pierre niché entre deux carrières, et profiterez d’un superbe panorama sur la vallée. Pour conclure cette escapade en beauté, un verre de l’amitié sera partagé à l’arrivée. .

Parking du Mont de Cerisy Cerisy-Belle-Étoile 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr

