Les mystères de la pollinisation, Le Mont de Cerisy, 61100 CERISY-BELLE-ETOILE, Cerisy-Belle-Étoile
Les mystères de la pollinisation, Le Mont de Cerisy, 61100 CERISY-BELLE-ETOILE, Cerisy-Belle-Étoile mardi 21 avril 2026.
Les mystères de la pollinisation Mardi 21 avril, 14h00 Le Mont de Cerisy, 61100 CERISY-BELLE-ETOILE Orne
Gratuit. Dès 6 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T16:30:00+02:00
Partez en famille à la découverte du verger pour percer les mystères de la pollinisation ! Dès 6 ans.
Le Mont de Cerisy, 61100 CERISY-BELLE-ETOILE CERISY-BELLE-ETOILE Cerisy-Belle-Étoile 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 33 18 46 »}]
Partez en famille à la découverte du verger pour percer les mystères de la pollinisation ! Dès 6 ans. pollinisateurs verger
Béatrice gillot