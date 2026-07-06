Le Mont Saint-Michel autrement testez les bâtons dynamique BungyPump pour une marche active et ludique Magasin Bik’in Baie Beauvoir

Informations pratiques

Beauvoir

Le Mont Saint-Michel autrement testez les bâtons dynamique BungyPump pour une marche active et ludique

Magasin Bik’in Baie 2 rue d’Asteriac Beauvoir Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 15:00:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Découvrez le BungyPump au Mont Saint-Michel ! Venez tenter l’expérience BungyPump dans un cadre exceptionnel ! Une activité dynamique et ludique qui allie marche active, renforcement musculaire et plaisir en pleine nature. 3h de découverte pour bouger autrement, profiter de la baie et tester ces bâtons innovants. Accessible à tous, et à partir de 7 ans pour les enfants ! .

Magasin Bik’in Baie 2 rue d’Asteriac Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 6 37 50 87 03 sportsnaturedelabaie@gmail.com

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English : Le Mont Saint-Michel autrement testez les bâtons dynamique BungyPump pour une marche active et ludique

L’événement Le Mont Saint-Michel autrement testez les bâtons dynamique BungyPump pour une marche active et ludique Beauvoir a été mis à jour le 2026-07-06 par OT MSM Normandie BIT Genêts