Balade grand air Le Bas Pays Beauvoir
Balade grand air Le Bas Pays Beauvoir jeudi 16 juillet 2026.
Beauvoir
Balade grand air
Le Bas Pays Centre d’information touristique Beauvoir Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 15:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Accompagnés d’un guide, découvrez les espaces naturels et les rivages du Mont Saint-Michel les marées et le barrage en mouvement.
Ponctuées de temps d’observation, ces balades offrent un bel aperçu des espaces naturels aux abords du Mont Saint-Michel mares et zones humides, estuaire du Couesnon, prés-salés, mais également le verger conservatoire. .
Le Bas Pays Centre d’information touristique Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65 reservation@montsaintmichel.gouv.fr
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English : Balade grand air
L’événement Balade grand air Beauvoir a été mis à jour le 2026-05-06 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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