Marché Gourmand nocturne Beauvoir

Place de la Paix Beauvoir Yonne
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-08-01 02:00:00
Vendredi soir Marché artisanal & apéro concert avec le groupe Oasha, samedi soir Marché gourmand avec spectacle de rue, Jérémy l’artiste, le groupe Oubéret, l’Elan Brass Band & bal avec DJ Eric Diseur ! Feu d’artifice ! 100 % produits locaux, 100 % convivialité et 100 % fête ! .
Place de la Paix Beauvoir 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 76 79 40 marche.gourmand.beauvoir@gmail.com
