Marché Gourmand nocturne

Place de la Paix Beauvoir Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-08-01 02:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01

Vendredi soir Marché artisanal & apéro concert avec le groupe Oasha, samedi soir Marché gourmand avec spectacle de rue, Jérémy l’artiste, le groupe Oubéret, l’Elan Brass Band & bal avec DJ Eric Diseur ! Feu d’artifice ! 100 % produits locaux, 100 % convivialité et 100 % fête ! .

Place de la Paix Beauvoir 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 76 79 40 marche.gourmand.beauvoir@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché Gourmand nocturne

L’événement Marché Gourmand nocturne Beauvoir a été mis à jour le 2026-02-21 par Yonne Attractivité