La tête dans les étoiles Le Bas Pays Beauvoir

Beauvoir

La tête dans les étoiles

Le Bas Pays Centre d’information touristique Beauvoir Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 21:45:00

fin : 2026-06-19 23:45:00

Date(s) :

2026-06-19

Solstice d’été

Face au Mont Saint-Michel, sur le barrage ou au Centre d’information touristique sous un mini planétarium, Jonathan Hardy, passionné d’astronomie, vous entrainera dans les constellations et les mythes grecs.

Lieu à confirmer selon la météo. .

Le Bas Pays Centre d’information touristique Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65 reservation@montsaintmichel.gouv.fr

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English : La tête dans les étoiles

L’événement La tête dans les étoiles Beauvoir a été mis à jour le 2026-05-07 par OT MSM Normandie BIT Genêts