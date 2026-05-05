Concert Hervé X MazelFreten Beauvoir
Concert Hervé X MazelFreten Beauvoir samedi 20 juin 2026.
Beauvoir
Concert Hervé X MazelFreten
Barrage du Couesnon Beauvoir Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 21:00:00
fin : 2026-06-20 22:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Le chanteur Hervé (Victoire de la Musique 2021) s’associe à la compagnie MazelFreten pour une collaboration frappée au sceau de l’évidence. Ce projet croisé entre pop-rock électronique et chorégraphies hip-hop explore le lien viscéral qui unit la musique et le mouvement. .
Barrage du Couesnon Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65 reservation@montsaintmichel.gouv.fr
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English : Concert Hervé X MazelFreten
L’événement Concert Hervé X MazelFreten Beauvoir a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MSM Normandie BIT Genêts