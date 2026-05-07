Un jour, une espèce les oiseaux nicheurs des prés salés Le Bas Pays Beauvoir
Un jour, une espèce les oiseaux nicheurs des prés salés Le Bas Pays Beauvoir samedi 6 juin 2026.
Beauvoir
Un jour, une espèce les oiseaux nicheurs des prés salés
Le Bas Pays Centre d’information touristique Beauvoir Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 07:00:00
fin : 2026-06-06 10:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Durant la période de reproduction, les herbus de la baie sont un lieu privilégié pour l’observation des oiseaux.
De la bergeronnette flavéole à la caille des blés en passant par la gorgebleue à miroir, les prés salés abritent une diversité insoupçonnée d’oiseaux nicheurs. .
Le Bas Pays Centre d’information touristique Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65 reservation@montsaintmichel.gouv.fr
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English : Un jour, une espèce les oiseaux nicheurs des prés salés
L’événement Un jour, une espèce les oiseaux nicheurs des prés salés Beauvoir a été mis à jour le 2026-05-07 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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