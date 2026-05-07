Un jour, une espèce les oiseaux nicheurs des prés salés Le Bas Pays Beauvoir

Beauvoir

Un jour, une espèce les oiseaux nicheurs des prés salés

Le Bas Pays Centre d’information touristique Beauvoir Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 07:00:00

fin : 2026-06-06 10:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Durant la période de reproduction, les herbus de la baie sont un lieu privilégié pour l’observation des oiseaux.

De la bergeronnette flavéole à la caille des blés en passant par la gorgebleue à miroir, les prés salés abritent une diversité insoupçonnée d’oiseaux nicheurs. .

Le Bas Pays Centre d’information touristique Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65 reservation@montsaintmichel.gouv.fr

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English : Un jour, une espèce les oiseaux nicheurs des prés salés

L’événement Un jour, une espèce les oiseaux nicheurs des prés salés Beauvoir a été mis à jour le 2026-05-07 par OT MSM Normandie BIT Genêts