Exposition Accords déliés Salle CUNY Beauvoir

Informations pratiques

Beauvoir

Exposition Accords déliés

Salle CUNY 9 rue Astériac Beauvoir Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-02

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-02

Il existe de multiples façons de réaliser une exposition collective, du télescopage de genre des salons qui peut parfois refléter un foisonnement stimulant, à la forme plus restrictive des expositions thématiques.

L’ association Art en avenir ! a choisi une voie différente, celle d’une association en résonance et harmonie. Les artistes présents offrent un ensemble arachnéen où couleurs, formes et expressions se répondent de manière subtile.

L’abstraction d’ Henry Gautier nous plonge au cœur d’une planète colorée, fragile, ineffable.

Les vibrations végétales de Louis Lemée élèvent notre regard vers des frondaisons sensibles et aériennes.

La lumière distillée dans les œuvres d’Alliet-Delacroix rebondit de toile en toile.

La force colorée des créations digitales de Jarek Kruk jaillit au delà du cadre pour impressionner notre regard.

Le lyrisme abstrait de Nelly Carnet répond, tel un écho, aux vibrations de la couleur.

Comme un chef d’orchestre, Paul Maulpoix, jalonne avec ses sculptures expressionnistes un parcours placé sous le signe de la sensibilité artistique.

Tout un ensemble d’accords subtils, déliés.

Entrée libre tous les jours, de 14h à 18h sauf dimanche 2 août, entrée participative 1€, de 9h à 18h. .

Salle CUNY 9 rue Astériac Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 6 42 90 25 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Accords déliés

L’événement Exposition Accords déliés Beauvoir a été mis à jour le 2026-07-01 par OT MSM Normandie BIT Genêts