Le Moulin à Vent s’amuse, MOULIN à VENT de MONTECH, Montech

Le Moulin à Vent s’amuse 27 et 28 juin MOULIN à VENT de MONTECH Tarn-et-Garonne

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T08:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T08:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

MOULIN à VENT de MONTECH 17 Rue des Meuniers Montech 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://bureau@moulindemontech.fr/0688277469 »}]

Tout au long du week-end, les bénévoles vous présenteront les travaux de restauration et animeront des ateliers, histoires autour du Moulin, fabrication d’adobes, visite de l’échafaudage en bois.

Fabrication d’adobes de parement servant à restaurer l’intérieur du fût du MOULIN. Ici se sont des enfants de l’école primaire qui viennent le Mercredi pour participer aux ateliers.