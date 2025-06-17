Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 17 Rue des Meuniers (près du Château d’eau) Montech
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 17 Rue des Meuniers (près du Château d’eau) Montech samedi 27 juin 2026.
Montech
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
17 Rue des Meuniers (près du Château d’eau) 1 Place de la Mairie Montech Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29
Découverte des travaux de rénovation entrepris sur le MOULIN à VENT de MONTECH/Visite commentée du site
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17 Rue des Meuniers (près du Château d’eau) 1 Place de la Mairie Montech 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 88 27 74 69 bureau@moulindemontech.fr
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English :
Discover the renovation work undertaken on the MONTECH WINDMILL/Guided tour of the site
L’événement Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Montech a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de Tourisme Grand-Sud Tarn-et-Garonne