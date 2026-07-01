Le Moulin Avant, Moulin à vent de Chalivoy-la-Noix, Ourouer-les-Bourdelins

Informations pratiques

Le Moulin Avant Dimanche 20 septembre, 10h00 Moulin à vent de Chalivoy-la-Noix Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le moulin et la photographie.

Exposition photos de mariage des habitants du village et séance photo originale pour les visiteurs.

Moulin à vent de Chalivoy-la-Noix 18350 Ourouer-les-Bourdelins Ourouer-les-Bourdelins 18350 Cher Centre-Val de Loire 06 64 85 30 53 Ce moulin à vent, dont les premières traces d’existence remontent à 1790, possède deux particularités. Il est l’un des rares moulins en France à posséder une fenêtre à l’arrière pour faire passer le frein, et à la base de son toit, une frise en bardeaux de châtaigner vient lui donner un trait de caractère supplémentaire. Il ne restait au début des années 2000 que la tour de pierre. Parking à l’entrée du site du moulin à vent

Les mariés du moulin

© Le Moulin Avant