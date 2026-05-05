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Le Moulin en Fête, Bel Air, La Rabatelière

Le Moulin en Fête, Bel Air, La Rabatelière

Le Moulin en Fête, Bel Air, La Rabatelière samedi 27 juin 2026.

Lieu : Bel Air

Adresse : Bel Air 85250 La Rabatelière

Ville : 85250 La Rabatelière

Département : Vendée

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : 3€ plus de 16 ans

Le Moulin en Fête 27 et 28 juin Bel Air Vendée

3€ plus de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Visite du Moulin à vent en fonctionnement
Animation musicale
Bar – Galettes – Vente de Farines

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Visite du Moulin à vent en fonctionnement

Association du Moulin de Bel-Air