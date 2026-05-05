Le Moulin en Fête, Bel Air, La Rabatelière
Le Moulin en Fête, Bel Air, La Rabatelière samedi 27 juin 2026.
Le Moulin en Fête 27 et 28 juin Bel Air Vendée
3€ plus de 16 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00
Visite du Moulin à vent en fonctionnement
Animation musicale
Bar – Galettes – Vente de Farines
Bel Air Bel Air 85250 La Rabatelière La Rabatelière 85250 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@moulinbel-air.com »}]
Visite du Moulin à vent en fonctionnement
Association du Moulin de Bel-Air