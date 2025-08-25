Le Mouv’ | Atelier de création MPAA/La Canopée Paris
L’ATELIER
LeeLa
Petronio et la compagnie Hip Tap Project vous invitent à prendre part à
leur laboratoire de création mêlant percussion corporelle, percussion
sur objet et danse percussive urbaine, dont la restitution aura lieu le
19 mars 2026 dans le cadre de présentation du spectacle Mouvement(s) à la MPAA/Saint-Germain.
Imaginé
comme une manifestation spontanée de « rythmes en mouvement » par un
groupe de personnes installées en salle, le tableau issu de l’atelier
interviendra au milieu du spectacle, créant la surprise et un lien
scène/salle original.
Le travail global axé sur le rythme comme
moyen de communication mêle percussions corporelles, danse et musique en
prenant en compte les spécificités des stagiaires. La pédagogie Hip Tap
est à l’image de la compagnie : inclusive, joyeuse, métissée et
exigeante. Prenant sa source dans une tradition orale, elle prend corps
avec une approche non théorique basée sur l’expérience, le ressenti et
la pratique.
Les artistes de la compagnie s’investissent depuis
des années dans la transmission des danses percussives auprès de tous
les publics, sans critère d’âge, de niveau ou de pratique artistique.
Les ateliers de rythme offrent un espace de rencontre et de partage et
se révèlent extrêmement fédérateurs.
· PLANNING ·
L’atelier aura lieu les jeudis du 15 janvier au 12 mars 2026.
Répétition générale : mercredi 18 mars
Spectacle : jeudi 19 mars à 19h30
La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.
Prenez part au spectacle Mouvement(s) de la chorégraphe LeeLa Petronio.
Du jeudi 15 janvier 2026 au jeudi 19 mars 2026 :
jeudi
de 18h00 à 21h00
payant
De 20 à 40 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
MPAA/La Canopée 10, passage de la Canopée 75001 Paris
