Le Mouv’ | Atelier de création MPAA/La Canopée Paris jeudi 15 janvier 2026.

L’ATELIER

LeeLa

Petronio et la compagnie Hip Tap Project vous invitent à prendre part à

leur laboratoire de création mêlant percussion corporelle, percussion

sur objet et danse percussive urbaine, dont la restitution aura lieu le

19 mars 2026 dans le cadre de présentation du spectacle Mouvement(s) à la MPAA/Saint-Germain.

Imaginé

comme une manifestation spontanée de « rythmes en mouvement » par un

groupe de personnes installées en salle, le tableau issu de l’atelier

interviendra au milieu du spectacle, créant la surprise et un lien

scène/salle original.

Le travail global axé sur le rythme comme

moyen de communication mêle percussions corporelles, danse et musique en

prenant en compte les spécificités des stagiaires. La pédagogie Hip Tap

est à l’image de la compagnie : inclusive, joyeuse, métissée et

exigeante. Prenant sa source dans une tradition orale, elle prend corps

avec une approche non théorique basée sur l’expérience, le ressenti et

la pratique.

Les artistes de la compagnie s’investissent depuis

des années dans la transmission des danses percussives auprès de tous

les publics, sans critère d’âge, de niveau ou de pratique artistique.

Les ateliers de rythme offrent un espace de rencontre et de partage et

se révèlent extrêmement fédérateurs.

· PLANNING ·

L’atelier aura lieu les jeudis du 15 janvier au 12 mars 2026.

Répétition générale : mercredi 18 mars

Spectacle : jeudi 19 mars à 19h30

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Prenez part au spectacle Mouvement(s) de la chorégraphe LeeLa Petronio.

Du jeudi 15 janvier 2026 au jeudi 19 mars 2026 :

jeudi

de 18h00 à 21h00

payant

De 20 à 40 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

MPAA/La Canopée 10, passage de la Canopée 75001 Paris

MPAA/La Canopée 10, passage de la Canopée 75001 Paris