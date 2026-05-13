Le musée autrement, le temps d’une nuit, MUba Eugène Leroy, Tourcoing

Le musée autrement, le temps d’une nuit Samedi 23 mai, 18h00 MUba Eugène Leroy Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Nuit des musées 2026 au Muba Eugène Leroy

Rejoignez-nous pour la 22ème édition de la Nuit européenne des musées !

Cette année encore, le musée vous ouvre grand ses portes durant toute une soirée pour vivre le musée autrement !

Au programme : visites décalées, ateliers à partager, Murder Party….

Toutes les propositions sont entièrement gratuites.

Samedi 23 mai de18h à minuit

MUba Eugène Leroy 2 Rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 0320289160 http://www.muba-tourcoing.fr Depuis 1992, le musée fait dialoguer, par des confrontations stylistiques et thématiques, l’art contemporain et l’art des siècles précédents, mais aussi les arts vivants (musique, danse, poésie, théâtre…) et les arts plastiques, tout en renouvelant l’accrochage régulièrement. Ainsi, la présentation des collections permanentes est pensée comme une exposition temporaire. La confrontation résulte d’un choix d’œuvres majeures des collections permanentes à des œuvres contemporaines appartenant au musée ou en dépôt de collections publiques. Une politique active d’acquisitions a permis la création de salles spécifiques, dédiées à des artistes du XXe siècle. La collection importante d’œuvres sur papier du XVIIe au XXe siècle a permis la création au premier étage d’un Cabinet d’Arts graphiques Le musée est ouvert tous les jours de 13h à 18h.

Fermé les mardis et jours fériés.

Jours fériés de fermeture 2025 : 1er janvier, 21 avril, 1er mai, 8 mai, 29 mai, 9 juin, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et le 25 décembre.

Tarifs d’entrée

Tarif plein : 6€

Tarif réduit : 4€

Entrée libre pour les Tourquennois.es

Rejoignez-nous, samedi 23 mai à 18h, pour la 22ème édition de la Nuit européenne des musées !

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