AGENDA · Grande-Synthe
Le musée de la Mine, Centre Langevin, Grande-Synthe
samedi 19 septembre 2026 · Centre Langevin · Grande-Synthe
Informations pratiques
Le musée de la Mine 19 et 20 septembre Centre Langevin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite libre ou guidée du musée de la mine, à la découverte du monde des mineurs de fond.
Centre Langevin rue Cortot 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/p/Anciens-Mineurs-Grande-Synthe-100064566617757/?locale=fr_FR »}]
Visite libre ou guidée du musée de la mine, à la découverte du monde des mineurs de fond.
©Musée de la mine
À voir aussi à Grande-Synthe (Nord)
- PEINTURE EN FAMILLE, Maison de quartier du Courghain, Grande-Synthe 8 septembre 2026
- GYM DOUCE, Maison de quartier du Courghain, Grande-Synthe 8 septembre 2026
- COMITÉ D’USAGERS, Maison de Quartier du Courghain, Grande-Synthe 8 septembre 2026
- GYM DOUCE, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe 8 septembre 2026
- CHORALE GRAIN D’PHONIE, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe 8 septembre 2026