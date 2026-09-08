Le musée de la Mine, Centre Langevin, Grande-Synthe

Informations pratiques

Le musée de la Mine 19 et 20 septembre Centre Langevin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre ou guidée du musée de la mine, à la découverte du monde des mineurs de fond.

Centre Langevin rue Cortot 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/p/Anciens-Mineurs-Grande-Synthe-100064566617757/?locale=fr_FR »}]

Visite libre ou guidée du musée de la mine, à la découverte du monde des mineurs de fond.

©Musée de la mine