COMITÉ D’USAGERS, Maison de Quartier du Courghain, Grande-Synthe

Informations pratiques

COMITÉ D’USAGERS Mardi 8 septembre, 14h00 Maison de Quartier du Courghain Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-08T14:00:00+02:00 – 2026-09-08T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-08T14:00:00+02:00 – 2026-09-08T16:30:00+02:00

Maison de quartier du COURGHAIN

Vous souhaitez partager vos idées, exprimer vos attentes et participer au développement de nos projet ?

Rejoignez nous lors de notre prochain comité dusagers et discutons autour

dun petit déjeuner !

Maison de Quartier du Courghain Place du Courghain 59760 Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]

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