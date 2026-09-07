Le musée de l’école vous ouvre ses portes, Musée de l’école publique, Chevregny

Informations pratiques

Le musée de l’école vous ouvre ses portes 19 et 20 septembre Musée de l’école publique Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée, écriture à la plume, apprentissage du boulier, son et lumières, escape game junior, circuit pédestre

Musée de l’école publique 38 Rue Principale, 02000 Chevregny, France Chevregny 02000 Aisne Hauts-de-France 0323216679 https://www.museechevregny.fr Le Musée départemental de l’école Publique, créé en 1982 dans l’ancienne école communale de Chevregny, vous permet de revivre l’école telle qu’elle était au début du XXe siècle. La salle de classe a été reconstituée, avec son tableau noir et ses grandes cartes géographiques, des documents, livres et matériels utilisés à cette époque vous sont présentés. Des animations audio-visuelles témoignent de l’atmosphère qui régnait alors dans l’école. Parking : Place de l’église ou à proximité du lavoir au bout de la rue de la Fontaine.

Visite guidée, écriture à la plume, apprentissage du boulier, son et lumières, escape game junior, circuit pédestre

©muéee départemental de l’école publique