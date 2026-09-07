Visite guidée du parc du Château des Chaînées, Château des Chaînées, Chevregny

Informations pratiques

Visite guidée du parc du Château des Chaînées 19 et 20 septembre Château des Chaînées Aisne

Prévoir une heure de visite. Rendez-vous à l’entrée du parc devant le panneau des journées du patrimoine. Le terrain étant fortement en pente, la visite n’est pas recommandée à des personnes ayant des difficultés de marche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Visite guidée historique et architecturale des extérieurs et du parc du château des Chaînées. Unique château Art-déco et Arts & Crafts inscrit aux Monuments historiques des Hauts-de-France.

« Ici, tout est géométrie, rigueur et néanmoins volupté. Une fois le pied posé dans l’intrigant château de Chevregny, et à mesure que la visite progresse dans les quatre niveaux de construction, fluides et symétriques, les fantômes des années 1920 se remettent à vivre… » (Aisne Nouvelle, août 2015).

Fruit involontaire des destructions survenues au cours de l’offensive Nivelle de mai-juin 1917, le château des Chaînées a été reconstruit entre 1924 et 1927 par l’architecte parisien Paul Robine. Celui-ci a mis en musique les souhaits de la famille fondatrice d’une demeure d’inspiration anglaise et moderniste à l’obsession géométrique omniprésente. Jouant avec la lumière entre transparence et reflets, Paul Robine créé une oeuvre paradoxale, à la fois ancrée dans la tradition et profondément moderne. Le parc quant à lui a été dessiné par le paysagiste Georges Allemand.

Décor à la théâtralité assumée et fait pour impressionner, le château des Chaînées n’en a pas moins été construit avec une économie de moyens et une frugalité qui en font un exercice d’anticipation par rapport aux recherches ‘low-tech’ actuelles.

Le château des Chaînées dans son intégralité et son parc sont inscrits aux Monuments Historiques depuis novembre 2021. Il est lauréat 2026 de la mission Bern et de la Fondation du Patrimoine comme monument emblématique du département de l’Aisne.

Le parc est exceptionnellement ouvert à la visite pour les journées européennes du patrimoine 2026. Les propriétaires proposent une visite guidée historique et architecturale des extérieurs s’appuyant sur des photos anciennes et les plans de l’architecte. Des panneaux sur les architectes et l’histoire du village de Chevregny sont principalement répartis dans le parc, le lavoir municipal et l’église St-Médard (à 200 mètres).

Château des Chaînées 10, rue du mont des vaches 02000 CHEVREGNY Chevregny 02000 Aisne Hauts-de-France https://www.leschainees.com L’actuel château des Chaînées est le fruit de la destruction intégrale du village de Chevregny au cours de l’offensive Nivelle d’avril-juin 1917 : le premier château situé en proximité immédiate de l’église et des habitations du village fut ainsi entièrement rasé ne laissant pour seul témoignage que les restes d’un escalier à deux entrées, monté sur deux colonnes.

Abandonnant les ruines de l’ancien château, les propriétaires font reconstruire une propriété dans le même domaine avec l’aide de l’architecte parisien Paul Robine. Si de nombreux châteaux du chemin des Dames furent reconstruits dans des styles pastichant ceux des XVIII et XIXème siècles, le parti retenu fut de reconstruire une bâtisse à la mode du jour dans un style proche des mouvements Arts & Crafts et Art déco.

Le château des Chaînées constitue une illustration unique dans les Hauts-de-France d’un château art déco, inscrit monument historique. Le château dans son ensemble et le parc sont inscrits depuis novembre 2021. parking possible le long de la voie publique

Visite guidée historique et architecturale des extérieurs et du parc du château des Chaînées. Unique château Art-déco et Arts & Crafts inscrit aux Monuments historiques des Hauts-de-France.

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