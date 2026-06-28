Le Musée des beaux-arts en Slam Musée des beaux-arts de Rennes Rennes
Le Musée des beaux-arts en Slam Musée des beaux-arts de Rennes Rennes samedi 18 juillet 2026.
Le Musée des beaux-arts en Slam Musée des beaux-arts de Rennes Rennes 18 juillet – 26 août Ille-et-Vilaine
Réservation obligatoire sur : https://www.tourisme-rennes.com/sortir/le-musee-des-beaux-arts-en-slam-2/ – Tarifs de 7 à 9€
Découvrez le musée sous un regard inédit ! L’artiste slameur Elvi vous invite à une visite alliant le rythme des mots et la puissance poétique des œuvres du Musée des beaux-arts.
Découvrez le musée sous un regard inédit ! L’artiste slameur Elvi vous invite à une visite alliant le rythme des mots et la puissance poétique des œuvres du Musée des beaux-arts.
Au détour de sept espaces d’exposition, ce vice-champion de France de Slam vous plongera dans une expérience vivante et enrichissante : découvrir les œuvres différemment au travers d’un texte et d’une performance. Chaque prestation, accessible à toutes et tous, apparaît comme un rapport unique aux œuvres, aux histoires qu’on peut en raconter, et aux échanges qu’elles suscitent !
Merci de renseigner votre numéro de téléphone lors de la réservation.
Conseillée à partir de 12 ans. Gratuit pour les moins de 12 ans sans billet.
Tarif réduit pour les personnes en situation de handicap.
Durée : 1h30
RDV devant l’entrée du Musée des beaux-arts.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-18T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-26T16:00:00.000+02:00
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Musée des beaux-arts de Rennes 20 quai Émile Zola , 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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