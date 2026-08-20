Le musée du Vieux Fourneau, Musée du Vieux Fourneau, Magny-lès-Jussey
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Vieux Fourneau · Magny-lès-Jussey
Informations pratiques
Le musée du Vieux Fourneau 19 et 20 septembre Musée du Vieux Fourneau Haute-Saône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le propriétaire du musée vous fera découvrir sa passion pour les vieux fourneaux et autres objets issus des fonderies de la Haute-Saône. Vous pourrez découvrir une collection de plus de 300 fourneaux, des gaufriers, des fers à repasser, provenant des fonderie de Haute-Saône.
Pour l’occasion, il vous fera déguster des gaufres cuites au feu de bois.
Musée du Vieux Fourneau 8 rue des Juifs, 70500 Magny-lès-Jussey Magny-lès-Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 06 41 04 37 41
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le propriétaire du musée vous fera découvrir sa passion pour les vieux fourneaux et autres objets issus des fonderies de la Haute-Saône. Vous une …
© Gilles MARADAN
À voir aussi à Magny-lès-Jussey (Haute-Saône)
- Le P’tit Musée de Magny, Le P’tit musée de Magny, Magny-lès-Jussey 19 septembre 2026