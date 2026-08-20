Le musée du Vieux Fourneau, Musée du Vieux Fourneau, Magny-lès-Jussey

Informations pratiques

Le musée du Vieux Fourneau 19 et 20 septembre Musée du Vieux Fourneau Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le propriétaire du musée vous fera découvrir sa passion pour les vieux fourneaux et autres objets issus des fonderies de la Haute-Saône. Vous pourrez découvrir une collection de plus de 300 fourneaux, des gaufriers, des fers à repasser, provenant des fonderie de Haute-Saône.

Pour l’occasion, il vous fera déguster des gaufres cuites au feu de bois.

Musée du Vieux Fourneau 8 rue des Juifs, 70500 Magny-lès-Jussey Magny-lès-Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 06 41 04 37 41

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le propriétaire du musée vous fera découvrir sa passion pour les vieux fourneaux et autres objets issus des fonderies de la Haute-Saône. Vous une …

© Gilles MARADAN