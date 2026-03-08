LE MUSÉE JUIF ET LA SYNAGOGUE Béziers

LE MUSÉE JUIF ET LA SYNAGOGUE

19 place Pierre Sémard Béziers Hérault

Le musée présente des objets clés de l’histoire des juifs de Béziers, dont des copies de pierres médiévales, témoins riches d’histoire.

Poussez la porte du Centre Biterrois du Judaïsme, pour découvrir l’histoire des juifs de Béziers du Moyen Âge jusqu’à la période contemporaine, avec le vécu spécifique de Béziers durant la Seconde Guerre mondiale. Au sein du musée sont présentés les objets incontournables de l’histoire des juifs de Béziers, dont les copies des pierres gravées, formidables vestiges de grande portée symbolique et historique. .

19 place Pierre Sémard Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

English :

The museum displays key objects from the history of the Jews of Béziers, including copies of medieval stones that bear witness to a rich history.

