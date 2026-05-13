Le musée passe en mode jeu vidéo, Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

Le musée passe en mode jeu vidéo Samedi 23 mai, 14h00 Maison Folie Hospice d’Havré Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

La maison Folie hospice d’Havré vous invite à célébrer la Nuit des musées avec une programmation riche, autour de l’univers du jeu vidéo .

Repair Café (14h – 18h)

Avec l’association Le Jardin des Bennes, redonnez vie à vos objets du quotidien, avec une attention particulière portée aux jeux vidéo, dans une ambiance conviviale et participative.

Atelier Custom Spray (18 – 19h30)

Avec le collectif Renart (à partir de 8 ans), exprimez votre créativité en personnalisant une bombe aérosol et en imaginant votre propre personnage de jeu vidéo.

Atelier fond vert (18h – 22h)

Entrez dans la peau de vos héros préférés et créez votre propre univers grâce à un atelier immersif sur fond vert. Une expérience ludique pour petits et grands.

DJ set (21h – minuit)

Clôturez la soirée en musique avec un moment festif et dansant.

Une journée immersive et conviviale pour explorer, créer et s’amuser en famille ou entre amis !

✨ Nuit des musées ✨

Samedi 23 mai

De 14h à minuit

Gratuit

Maison Folie Hospice d’Havré 100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 53

Nuit des musées à la maison Folie hospice d’Havré Le 23 mai, de 14h à minuit, profitez d’une journée et d’une soirée gratuites dans l’univers du jeu vidéo !

©DR