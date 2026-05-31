Le mystère du jardin du Musée de la vie d’autrefois, Musée de la vie d’autrefois, Les Ormes-sur-Voulzie

Le mystère du jardin du Musée de la vie d’autrefois 4 juillet – 5 août Musée de la vie d’autrefois Seine-et-Marne

Se signaler à l’accueil du Musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T09:30:00+02:00 – 2026-07-04T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-05T09:30:00+02:00 – 2026-08-05T19:00:00+02:00

Cet été, le musée participe à l’événement Jardins Ouverts organisé par la région Ile-de-France et vous invite à profiter d’un espace extérieur vivant, accessible librement et gratuitement à tous.

Une chasse au trésor ludique et immersive pour les enfants !

Partez à l’aventure avec Huguette la chouette et laissez-vous guider à travers le parcours extérieur du musée ! Des QR codes sont dissimulés tout au long du chemin : à chaque étape, une énigme à résoudre, un indice à découvrir…

Votre mission : reconstituer un mot mystère !

Une activité accessible à tous, idéale pour les familles, qui transforme la visite en véritable jeu de piste.

Musée de la vie d’autrefois Les Ormes-sur-Voulzie 77134 12 route nationale Les Ormes-sur-Voulzie 77134 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 58 72 07 https://museedelaviedautrefois.com/ https://www.facebook.com/MuseedelaViedAutrefois/;https://www.instagram.com/museevieautrefois77/;https://www.linkedin.com/company/le-musee-de-la-vie-d’autrefois-1800-1950/ [{« type »: « email », « value »: « museevieautrefois@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 60 58 72 07 »}] À une heure de Paris et à quelques encâblures de la cité médiévale de Provins, le Musée de la vie d’autrefois retrace la vie des français entre 1800 et 1950 toutes régions confondues. C’est un très grand musée par la taille : 3500 m² et l’importance de son exceptionnelle collection d’art populaire de 70 000 objets répartis en 103 scènes grandeur nature. En 2024, le musée s’est enrichi de 2 scènes miniatures : la crèche provençale et le petit train électrique de notre enfance. Il est l’œuvre commune de Jérôme et Viviane de Witt qui en ont fait un fonds de dotation pour en assurer la pérennité. Depuis 2023, le musée est labellisé Patrimoine d’intérêt régional et rejoint la liste des plus de 200 sites remarquables et représentatifs pour la Région d’Île-de-France. En décembre 2025, une 104ᵉ scène viendra s’ajouter : un petit grand bazar populaire, bruyant, coloré et vivant, comme on en croisait autrefois sur les places de village. Accès par le cimetière du village des Ormes-sur-Voulzie (77134), chemin de Frilure

Cet été, vivez Jardins Ouverts au musée : une chasse au trésor gratuite avec Huguette la chouette , énigmes et QR codes à découvrir en famille sur le parcours extérieur ! Famille Numérique

©Musée de la vie d’autrefois