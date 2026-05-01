Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le mystère Léon Plouhinec Venteuges

Le mystère Léon Plouhinec Venteuges samedi 30 mai 2026.

Adresse : Théatre

Ville : 43170 Venteuges

Département : Haute-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Venteuges

Le mystère Léon Plouhinec

Théatre Venteuges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Par la Compagnie des Étourneaux.
  .

Théatre Venteuges 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 81 71  mairieventeuges@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By the Compagnie des Étourneaux.

L’événement Le mystère Léon Plouhinec Venteuges a été mis à jour le 2026-05-01 par Communauté de communes des rives Haut-Allier