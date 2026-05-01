Le mystère Léon Plouhinec Venteuges
Le mystère Léon Plouhinec Venteuges samedi 30 mai 2026.
Venteuges
Le mystère Léon Plouhinec
Théatre Venteuges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Par la Compagnie des Étourneaux.
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Théatre Venteuges 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 81 71 mairieventeuges@wanadoo.fr
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English :
By the Compagnie des Étourneaux.
L’événement Le mystère Léon Plouhinec Venteuges a été mis à jour le 2026-05-01 par Communauté de communes des rives Haut-Allier