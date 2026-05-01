Venteuges

Le mystère Léon Plouhinec

Théatre Venteuges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Par la Compagnie des Étourneaux.

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Théatre Venteuges 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 81 71 mairieventeuges@wanadoo.fr

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English :

By the Compagnie des Étourneaux.

L’événement Le mystère Léon Plouhinec Venteuges a été mis à jour le 2026-05-01 par Communauté de communes des rives Haut-Allier