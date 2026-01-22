Le Nez dans le Vert

Poligny Jura

Tarif : 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Sur deux jours, au mois de mars, est organisé le salon LE NEZ DANS LE VERT.

16ème édition

Il permet aux amateurs(trices) de déguster les différents vins bio Jurassiens, de discuter directement avec les vignerons(ronnes), d’acheter au meilleur prix les différentes productions dans un cadre magnifique, au cœur du vignoble Jurassien. Une restauration bio est prévue sur place

Le lendemain est un rendez-vous uniquement entre professionnels acheteurs, producteurs, journalistes, blogueurs…

Les vigneron·ne·s jurassien·ne·s sont parmi les plus bio de France, avec 30% du vignoble en 2020 (contre 15% au niveau national).

Une partie se rassemble en 2010 , et organise le premier salon en mars 2011. L’association Le Nez dans le Vert est officiellement créée à la fin de cette même année. .

Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@lenezdanslevert.com

