Le Noël féérique Le Carré Blanc – Spectacle Tinqueux

Le Noël féérique Dimanche 4 janvier 2026, 10h30 Le Carré Blanc – Spectacle Marne

Gratuit, sans réservation (places limitées)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-04T10:30:00 – 2026-01-04T11:15:00

Fin : 2026-01-04T10:30:00 – 2026-01-04T11:15:00

Dim. 04 jan. – 10h30

Âge 3+ | Gratuit, sans réservation (places limitées) | 38 min

D’accord, les fêtes sont passées mais pourquoi ne pas les prolonger encore un petit peu avec sept merveilleux contes de Noël à partager en famille ? Oublions l’hiver, réchauffons-nous de belles histoires !

Des techniques originales (animation de dentelles ou de tissus) aux animations traditionnelles (dessins au crayon, peintures, papiers découpés), ce programme réunit sept courts métrages d’origine russe, américaine et sud-coréenne : « L’hiver est arrivé », « Toutes les étoiles », « Le temps des enfants », « Une petite étoile », « Les moineaux sont des bébés pigeons », « Lapins des neiges », « La petite moufle rouge ».

Le Carré Blanc – Spectacle Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « lecarreblanc@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 08 35 65 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]

Ciné’Mômes culture tinqueux