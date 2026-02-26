Le Nouveau Royaume (création 2026) Théâtre équestre de Bretagne La Gacilly

Le Nouveau Royaume (création 2026)

Théâtre équestre de Bretagne Chemin de la Villebeau La Gacilly Morbihan

Début : 2026-04-25 16:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Après avoir commis tant d’erreurs sur notre belle planète Terre, un être mystérieux apparaît pour créer un nouveau Royaume.

Dans ce monde renaissant, la clé de toute existence est l’Harmonie.

Chaque être doit réapprendre à vivre en communion avec les six éléments fondateurs la Terre, l’Eau, l’Air, le Feu, la Flore et la Faune.

L’être mystérieux invite alors les enfants à un voyage enchanté où chaque élément prend vie à travers un cavalier et sa monture.

Au fil de leurs rencontres,les éléments découvrent que seule la force de l’Amour peut réunir leurs pouvoirs et faire naître un Royaume en paix.

Ainsi commence l’aventure d’un monde qui cherche, à nouveau, à respirer l’Harmonie. .

Théâtre équestre de Bretagne Chemin de la Villebeau La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 09 25 42 50

