Blasimon

Le Ouistiti circus fête ses 20 ans à Blasimon

Chapiteau du Ouistiti circus Bois de la Pardonne Blasimon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Le Ouistiti Circus fête ses 20 ans et vous invite à un week-end festif, créatif et convivial. Samedi, dès 10 h, découvrez les spectacles des élèves, un espace bébé cirque et un atelier Langue des Signes Française. À midi, place à un apéro musical avec Tolkïa, suivi d’animations, d’ateliers et d’un goûter surprise. La soirée s’annonce vibrante avec du cabaret (21 h), un spectacle feu et lumière (22 h), puis le concert irlandais d’Half Pints (23 h) clôturera la soirée. Dimanche, retrouvez les ateliers bébé cirque et langue des signes dès 10 h et un apéro-concert reggae avec Manada pour le déjeuner. Des ateliers et spectacles auront lieu d’après-midi, avant un final magique et interactif à 17 h. Buvette et restauration sur place tout le week-end. .

Chapiteau du Ouistiti circus Bois de la Pardonne Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 52 46

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English : Le Ouistiti circus fête ses 20 ans à Blasimon

L’événement Le Ouistiti circus fête ses 20 ans à Blasimon Blasimon a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de l’Entre-deux-Mers