Le Ouistiti circus fête ses 20 ans à Blasimon Chapiteau du Ouistiti circus Blasimon
Le Ouistiti circus fête ses 20 ans à Blasimon Chapiteau du Ouistiti circus Blasimon samedi 23 mai 2026.
Blasimon
Le Ouistiti circus fête ses 20 ans à Blasimon
Chapiteau du Ouistiti circus Bois de la Pardonne Blasimon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Le Ouistiti Circus fête ses 20 ans et vous invite à un week-end festif, créatif et convivial. Samedi, dès 10 h, découvrez les spectacles des élèves, un espace bébé cirque et un atelier Langue des Signes Française. À midi, place à un apéro musical avec Tolkïa, suivi d’animations, d’ateliers et d’un goûter surprise. La soirée s’annonce vibrante avec du cabaret (21 h), un spectacle feu et lumière (22 h), puis le concert irlandais d’Half Pints (23 h) clôturera la soirée. Dimanche, retrouvez les ateliers bébé cirque et langue des signes dès 10 h et un apéro-concert reggae avec Manada pour le déjeuner. Des ateliers et spectacles auront lieu d’après-midi, avant un final magique et interactif à 17 h. Buvette et restauration sur place tout le week-end. .
Chapiteau du Ouistiti circus Bois de la Pardonne Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 52 46
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English : Le Ouistiti circus fête ses 20 ans à Blasimon
L’événement Le Ouistiti circus fête ses 20 ans à Blasimon Blasimon a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de l’Entre-deux-Mers
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