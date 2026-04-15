Blasimon

Marchés gourmands 2026

Place de la République Blasimon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-22 23:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Les marchés gourmands de Blasimon vous donnent rendez-vous pour une série de soirées musicales placées sous le signe de la convivialité et de la gastronomie locale. Le 15 juillet, Inès et ses danseuses ouvrent la saison avec des rythmes internationaux et latins. Le 22 juillet, Dorothée Momon enchaîne avec un mix festif des années 80, 90 et 2000. Le 29 juillet, Cyril Rod propose une soirée DJ aux sonorités contemporaines. Le 5 août, Mikaël Vigneau apporte une touche de variété, avant que Dream in Song ne clôture la programmation le 12 août avec une ambiance populaire et festive. Chaque soirée est accompagnée de stands gourmands mettant à l’honneur les produits du terroir. Entrée libre. .

Place de la République Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 52 12 33blasimonpublic@gmail.com

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English : Marchés gourmands 2026

L’événement Marchés gourmands 2026 Blasimon a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de l’Entre-deux-Mers