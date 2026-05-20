Fête Nationale avec marché nocturne Blasimon
Fête Nationale avec marché nocturne Blasimon lundi 13 juillet 2026.
Blasimon
Fête Nationale avec marché nocturne
15 Place de la République Blasimon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 23:59:00
Date(s) :
2026-07-13
Le comité des fêtes vous propose son marché nocturne pour fêter la liberté, l’égalité et la fraternité sur la place du village. Les exposants proposent des plats salés et mets sucrés pour le plaisir de tous. Le comité des fêtes tiendra une buvette, avec diverses boissons et le traditionnel feu d’artifice aura lieu à 23 h. L’ensemble de la soirée sera animé par Festi-Maxx. Il est interdit d’emmener son pique-nique car la place est un lieu privé pour le comité des fêtes. Nous nous réserverons le droit d’exclure les participants qui ne respecteraient pas ses conditions. Entrée libre. .
15 Place de la République Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 36 61 27 cdfdeblasimon@gmail.com
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English : Fête Nationale avec marché nocturne
L’événement Fête Nationale avec marché nocturne Blasimon a été mis à jour le 2026-05-20 par OT de l’Entre-deux-Mers
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