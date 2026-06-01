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Fête de la musique à Blasimon Blasimon

Fête de la musique à Blasimon Blasimon

Fête de la musique à Blasimon Blasimon samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 33540 Blasimon

Département : Gironde

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Blasimon

Fête de la musique à Blasimon

Place de la République Blasimon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Comme chaque année, la fête de la musique revient pour fêter l’été ! Rejoignez-nous sur la place centrale de Blasimon pour une soirée festive et gourmande.   .

Place de la République Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 52 12  assojeunessedeblasimon@gmail.com

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English : Fête de la musique à Blasimon

L’événement Fête de la musique à Blasimon Blasimon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT de l’Entre-deux-Mers

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