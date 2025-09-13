LE P.A.R.D.I. Ispagnac

LE P.A.R.D.I. Ispagnac samedi 14 mars 2026.

LE P.A.R.D.I.

Centre culturel Michel Vieilledent Ispagnac Lozère

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Que devient un danseur après 45 ans ? Entre danse et théâtre, la compagnie Volubilis propose une fausse conférence drôle et décalée autour d’un improbable espéranto gestuel . Dès 6 ans 1h 12 / 10 / 6 €

Quelle est l’espérance professionnelle d’un.e danseur.se passé 45 ans ? En hommage aux 40 ans de Ballet Bross’, le P.A.R.D.I. amènera une solution de reconversion adéquate l’espéranto gestuel. A travers une conférence mêlant danse et théâtre, la compagnie Volubilis vous entrainera dans un univers gesticulé, décalé et totalement loufoque.

Distribution Agnès Pelletier et Pascal Rome

Spectacle co-accueilli avec Librokiosk et la mairie d’Ispagnac.

Dès 6 ans 1h 12 / 10 / 6 € .

Centre culturel Michel Vieilledent Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 4 66 45 23 60

English :

What happens to a dancer after 45? Somewhere between dance and theater, Compagnie Volubilis presents a funny, offbeat mock conference based on an improbable « gestural Esperanto ». From 6 years 1h 12 / 10 / 6 ?

German :

Was wird aus einem Tänzer nach 45 Jahren? Zwischen Tanz und Theater bietet die Kompanie Volubilis eine witzige und schräge Scheinkonferenz rund um ein unwahrscheinliches « gestisches Esperanto ». Ab 6 Jahren 1 Stunde 12 / 10 / 6 ?

Italiano :

Cosa succede a un ballerino dopo i 45 anni? A metà tra danza e teatro, la Compagnie Volubilis presenta una finta lezione divertente e fuori dagli schemi, basata su un improbabile « esperanto gestuale ». A partire dai 6 anni 1 ora 12 / 10 / 6 ?

Espanol :

¿Qué le ocurre a un bailarín después de los 45? A medio camino entre la danza y el teatro, la Compagnie Volubilis presenta un divertido y disparatado simulacro de conferencia basado en un improbable « esperanto gestual ». A partir de 6 años 1 hora 12 / 10 / 6 ?

