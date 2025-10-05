LE PANAME COMEDY CLUB EN TOURNEE – ELISPACE Beauvais

LE PANAME COMEDY CLUB EN TOURNEE Début : 2026-02-12 à 20:00. Tarif : – euros.

L’AGENCE DES ARTISTES PRÉSENTE EN ACCORD AVEC HARLEM’S PROD : LE PANAME COMEDY CLUB EN TOURNÉEPaname Comedy Club : Le Temple de l’Humour Parisien, en tournée ! Le Paname Comedy Club s’exporte dans toute la France avec une programmation exceptionnelle. Rendez-vous pour une heure de stand-up inoubliable, avec les meilleurs humoristes du moment. Qu’ils soient drôles, incisifs, redoutables ou tout simplement charmants, chaque artiste promet de vous faire rire aux éclats !Le Paname Comedy Club, situé en plein cœur de Paris, s’est imposé depuis sa création comme le lieu incontournable pour découvrir les meilleurs talents du stand-up, autant confirmés qu’émergeant. LOTFI ABDELLI, HUGO LE VAN, TONY SAINT LAURENT, ALEX DI MAMBRO, FELIX JUNIER, IMEN LAHMAR Le Paname Comedy Club En Tournée présente une sélection d’humoristes programmés au Paname Comedy Club et/ou invités par la production dans l’esprit du Paname Comedy Club pour la tournée. Cette sélection peut être susceptible de changer sur la représentation en cas d’annulation d’un des humoristes. Celui-ci sera remplacé par la production. Les visuels sont non-contractuels.

ELISPACE 3 AVENUE PAUL HENRI SPAAK 60000 Beauvais 60