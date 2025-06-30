LE PANAME COMEDY CLUB EN TOURNEE – QUATTRO Gap

STRATÈGES ORGANISATION EN ACCORD AVEC HARLEM’S PROD PRÉSENTE : LE PANAME COMEDY CLUB EN TOURNEELe Paname Comedy Club s’exporte dans toute la France avec une programmation exceptionnelle. Rendez-vous pour une heure de stand-up inoubliable, avec les meilleurs humoristes du moment. Qu’ils soient drôles, incisifs, hilarants, redoutables ou tout simplement charmants, chaque artiste promet de vous faire rire aux éclats.Le Paname Comedy Club, situé en plein cœur de Paris, est l’un des comedy clubs les plus réputés de la capitale. Depuis sa création, il s’est imposé comme un lieu incontournable pour découvrir les meilleurs talents du stand-up, autant émergents que confirmés.Durée du spectacle : 1h30

QUATTRO 56 AVENUE EMILE DIDIER 05000 Gap 05